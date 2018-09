Nicholas Cage dreht jetzt komplett durch.

Red Millers bester Freund ist seine selbst geschmiedete Streitaxt. Seitdem seine Freundin Mandy von irren Sektenleuten verbrannt wurde, sinnt er auf Rache. Er will vor allem Jeremiah Sand zur Strecke bringen, Kopf der Gruppe "Children of the New Dawn". Der einst so friedliebende Miller wirft sich eine Superdroge ein und beginnt seinen Feldzug. Unterwegs trifft er auf Motorradmutanten und Kettensägenkiller. Kann er seinen Blutdurst stillen?