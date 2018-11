Der Österreicher Hans Kammerlander bezwingt die Berge. Er gilt als Extrem-Bergsteiger, der auf Schnelligkeit setzt und z.B. Sauerstoffflaschen ablehnt. Er ging bei Reinhold Messner in die Lehre und bestieg fast alle Achttausender. Er fuhr per Ski den Mount Everest herab. Er verlor Freunde und Begleiter am Berg. Am Manaslu in Nepal erlebte er eine große Tragödie. Das Biopic zeigt die Stationen seines Lebens - bis zu jenem bitteren Höhepunkt.