Karl Schmidt war über den Mauerfall aufgrund seines Drogenkonsums in einer Nervenheilanstalt. Als er rauskommt, sind die Neunziger in vollem Gange: Seine Freunde machen Techno. Das ist die Chance für Karl, ein Comeback zu machen, als Tourmanager, der seine drogensüchtigen Freunde in die Reihe bringt. Und den Wagen fährt. Elektronische Musik, bunte Pillen, die Mauer ist weg - jetzt merkt auch Schmidt, dass sich endlich etwas geändert hat.