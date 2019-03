Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Stefan Wolner

Filmstart: 15.02.2019

Der Körper von Martin Mabacher war durch seine Glasknochenkrankheit geschwächt, sein Geist und seine Willenskraft waren es definitiv nicht. Unermüdlich setzte sich der „kleinste YouTuber der Welt“ für Behindertenrechte und Barrierefreiheit ein – die Premiere seines spannenden Biopics erlebte er nun leider nicht mehr.

Der Oberösterreicher Martin Habacher starb am 20. Jänner 2019. Eigentlich hätte er gar nicht so lange am Leben sein sollen – zumindest wenn es nach den Ärzten gegangen wären, die ihm kurz nach seiner Geburt einen frühen Tod prognostizierten. Habacher kam mit der Glasknochenkrankheit zur Welt – doch seine körperliche Zerbrechlichkeit machte ihn letztendlich zu einer stärkeren Persönlichkeit. Auf vehemente und doch humorvolle Art und Weise trat der „kleinste YouTuber der Welt“ zuletzt für Toleranz ein und brach Barrieren auf.