Der Wiener Regisseur Peter Brunner („Mein blindes Herz“, „To the Night“) serviert mit seinem neuen Film „Luzifer“ einen wilden Mix aus Ökothriller, Familiendrama und Religionswahnstudie.

Inhaltsverzeichnis:





„Luzifer“ [Trailer]

Luzifer (2021) © Video: Stadtkino Filmverleih / Ulrich Seidl Filmproduktion / YouTube





Inhaltsangabe von „Luzifer“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Glaube, Liebe, Natur, Tod. Johannes (Franz Rogowski), ein Kaspar-Hauser-artiger Mann mit dem Gemüt eines Kindes, lebt mit seinem Adler und seiner streng gläubigen Mutter (Susanne Jensen) zurückgezogen in einer Almhütte. In den Bergen, fern von der Versuchung der Selbstzerstörung durch Alkohol und andere Alltagssünden, ist ihr Alltag geprägt von Gebeten und Ritualen. Der Glaube gibt ihnen Kraft und die Natur Halt, bis plötzlich moderne Fremdkörper beginnen, sich in ihre hermetische Welt einzuschleichen: Die touristische Erschließung ihres Paradieses droht dasselbe zu vergiften und den Teufel zu wecken. Als dann die ersten Bäume fallen und ihr selbstgeschaffenes, naturnahes Zuhause dem Erdboden gleichmacht wird, werden auf in Mutter und Sohn teuflische Kräfte geweckt, die kein Erbarmen kennen …





Kritik zum Film „Luzifer“

Inspiriert von der wahren Geschichte einer Teufelsaustreibung, vermengt der österreichische Regisseur Peter Brunner („Mein blindes Herz“, „To the Night“) in seinem neuen Film „Luzifer“ Ökothriller, Familiendrama und Religionswahnstudie, wobei keines der Großthemen dabei wirklich besonders heraussticht. Was bleibt sind beklemmende Bilder – die sich zwischen Mystik und Apokalypse einordnen wollen und an Robert Eggers sowie dessen Horrorinterpretationen erinnern (z. B. „The Witch“ und „Der Leuchtturm“) – und die schauspielerischen Leistungen von Franz Rogowski und Susanne Jensen, die ihre Rollen eindringlich verkörpern.