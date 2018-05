Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Christoph Lauenstein / Wolfgang Lauenstein

Der Animationsfilm Luis und die Aliens erzählt die Geschichte eines 12-jährigen Jungen, der sich mit drei liebenswerten Außerirdischen anfreundet.

Luis würde zu gerne einmal echte Außerirdische sehen. Und sein Traum wird wahr: In seiner Nachbarschaft bruchlanden die drei grünen Männchen Mog, Nag und Wabo. Sie sind in geheimer Mission auf der Erde - und stellen sich dabei mehr als tollpatschig an. Luis ist nun hin- und hergerissen: Er will den Aliens helfen und muss sie doch vor der alienfeindlichen Menschheit schützen. Luis und seine Mitschülerin Jennifer stürzen sich ins Alien-Abenteuer.