Regie: Andreas Schmied

Andreas Schmied Darsteller: Julia Edtmeier / Claudia Kottal / Thomas Stipsits

Die Liebe zur Musik hat Georgy bisher nicht weit gebracht. Und nun steht er da, ohne Wohnung und ohne Bandkumpel. Der ist tot. Also probiert er es mit der Liebe als Geschäftsmodell: Er wird Callboy. Seine Schwester, eine wild gewordene Kosmetikerin, unterstützt ihn. Wohnen muss er sowieso bei ihr. Zwar ist Georgys Charme eher herb - aber das Geschäft läuft trotzdem überraschend gut an. Bis er sich in eine seiner neurotischen Kundinnen verliebt.