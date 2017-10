Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Rasmus A. Sivertsen

Webseite: http://louisundluca-dasgrossekaeserennen.de

Filmstart: 13.10.2017

In den Stop-Motion-Film "Louis und Luca - Das Große Käserennen" will Elster Louis eben unbedingt am traditionellen Käserennen teilnehmen, das zwischen seiner Heimatstadt Flaklypa und dem Nachbarort Slidre ausgetragen wird. Er ist so begeistert, dass er sogar eine geheime Wette auf den Sieg seines Teams abschließt.

Diesen Preis - das gesamtes Haus und die Werkstatt von Louis' Freund Alfie - will sich der Direktor der Käsefabrik, Oliver O. Clifford, keinesfalls entgehen lassen. So bietet er für sein Team den verrückten Komiker Owen Sullivan und den knallharten Gorilla Emanuel Desperados auf. Da muss nun Louis mit seinem besten Freund, dem Igel Luca, und dem cleveren Alfie gegenhalten. Wer wird den großen Triumph beim Rennen nach Hause fahren?