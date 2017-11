Elster Louis will unbedingt das große Käserennen gewinnen. Dafür setzt er sogar die Werkstatt seines Freundes, des Erfinders Alfie, aufs Spiel. Die soll nämlich an den Gewinner des Rennens gehen, wenn Louis verliert, ohne dass der arme Alfie davon weiß. Dann ist der große Tag gekommen: Alfie, Louis und der Igel Luca gehen an den Start. Doch ihr Widersacher, der Käsefabrikant, ist mit allen Wassern gewaschen und hat sich Verstärkung geholt.