Regie: Michael Chaves

Darsteller: Linda Cardellini / Raymond Cruz / Patricia Velasquez

Filmstart: 19.04.2019

In Michael Chaves’ Horror-Schocker treibt eine nach Kinderseelen trachtende Schauermärchenfigur aus Mexiko am Rande des Conjuring-Universums ihr Unwesen.

La Llorona – die „weinende Frau“ – so wird in der lateinamerikanischen Folklore eine Erscheinung genannt, die zwischen Himmel und Hölle gefangen ist. Sie hat ihr eigenes Schicksal damit besiegelt, dass sie einst ihre Kinder ertränkte, bevor sie sich selbst in den Fluss stürzte. Nun weint sie für immer und wer ihre Klagelaute hört, ist schon verdammt. Sie lauert im Schatten und jagt andere Kinder, um ihre eigenen zu ersetzen. So zumindest heißt es der Legende nach. Im Jahr 1973 glaubt die Sozialarbeiterin Anna Garcia (Linda Cardellini) aus Los Angeles freilich nicht an solche mexikanische Geistergeschichten, die eine von ihr wegen möglicher Kindesgefährdung aufgesuchte Mutter ihr erzählt. Doch Anna ist selbst Mutter zweier Kinder und entdeckt bald Ähnlichkeiten zwischen ihrem Fall und den übernatürlichen Begebenheiten, die ihre eigene Familie verfolgen. Das Hinzuziehen eines desillusionierten Priesters und Wunderheilers (Tony Amendola) soll Klarheit bringen.

Die Autoren Mikki Daughtry und Tobias Iaconis verarbeiteten den volkstümlichen Sagen-Stoff aus Mexiko zu einem Skript mit schockigem Schmackes, das Regie-Debütant Michael Chaves als sein Erstlingswerk für die Leinwand inszenierte. Als Produzent hatte der einschlägige James Wan (Regisseur von Saw, Insidious 1 & 2 und Conjuring 1 & 2) seine Finger im Spiel.