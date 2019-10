Lino - Ein voll verkatertes Abenteuer

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Rafael Ribas

Darsteller: Fabian Heinrich / Armin Schlagwein / Anne Menden

Filmstart: 17.10.2019

Lino hat genug von seinem Job: Er muss im Katzenkostüm Kinder unterhalten. Die trampeln aber nur auf ihm herum. Ein Zauberer soll ihm helfen. Doch der Magier verwandelt ihn in eine echte Katze und weiß nicht, wie er Lino wieder zurück verwandeln kann. Nun muss der Bann irgendwie gebrochen werden, damit er seine normale Gestalt zurückerhält. Also versammelt er sein Freunde um sich, die ihm helfen sollen, in die Zentrale der Magier vorzudringen.