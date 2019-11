Lina Loos gehörte zu den ersten Frauen in Österreich, die ein selbstbestimmtes Leben wagten. Ihre Ehe mit dem Architekten Adolf Loos wurde 1905 nach nur drei Jahren und einem Skandal geschieden.

Die 19-jährige Schauspielschülerin Carolina Obertimpfler (Sarah Born) gilt als eine der schönsten Frauen der Stadt. Im Kreis des Schriftstellers Peter Altenberg (Gerhard Rühmkorf) begegnet Lina dem bereits bekannten Architekten Adolf Loos (Johannes Schüchner) und nimmt seinen spontanen Heiratsantrag sofort an. Nach einer Phase großer Nähe entwickelt sich die Ehe für sie zu einer bedrückenden Erfahrung, denn hinter ihrem kindlichen Gesicht verbirgt sich eine starke Persönlichkeit. Der visionäre Kulturpublizist Loos hat in fast allen Lebensbereichen moderne, aber vor allem strikte Vorstellungen. Lina fühlt sich bevormundet und in ihren beruflichen Plänen entmutigt. Im gemeinsamen Freundeskreis begegnet Lina dem freiheitsliebenden und sie leidenschaftlich umwerbenden Maturanten Heinz Lang (Benjamin Muth). Als Loos die Liebesbeziehung entdeckt, fordert er eine Entscheidung. Lina begibt sich für mehrere Monate in die Einsamkeit eines Jagdhauses in den Bergen. Als sie sich nach langen inneren Kämpfen gegen beide Männer entscheidet, ereignet sich eine Tragödie.