Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer

Lilianes Gabe ist auch ihr Fluch: Sie kann mit Tieren reden. Dadurch gerät sie ständig in Schwierigkeiten. So muss die Familie oft umziehen, weil die Menschen ihre Fähigkeit nicht zu schätzen wissen. Am neuen Wohnort will Liliane sich nun zurückhalten. Doch im Zoo werden eines Tages mehrere Tiere entführt - darunter ein putziges Elefantenbaby. Nur Liliane kann jetzt helfen. Sie befragt alle Tiere und macht sich auf die Suche nach den Dieben.