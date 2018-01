Ein unerwarteter Weinkrampf reißt Alexander aus seinem Alltag. Der depressive Finanzangestellte lebt in einer Zukunft, in der alle Menschen reibungslos funktionieren. Alexanders Emotionsausbruch ruft "Life Guidance" auf den Plan, eine Agentur, die Fehler in den individuellen Leben korrigieren soll. Doch nach und nach wird dem Familienvater bewusst, dass die vermeintlich wohlmeindende staatliche Agentur sein Leben dominiert. Er lehnt sich auf.