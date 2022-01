US-Regisseur Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood, Der seidene Faden) widmet sich mit dieser turbulenten Romanze dem Erwachsenwerden, der Liebe und dem Lebensgefühl der 70er-Jahre.

Im kalifornischen San Fernando Valley des Jahres 1973 entwickelt sich zwischen Mittzwanzigerin Alana Kane (Alana Haim) und Teenager Gary Valentine (Cooper Hoffman) eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch inmitten des alltäglichen Trubels aus Gelegenheitsjobs und Schauspielkarriere, Freunden und Politik, Vinyl und Super 8 entstehen mit der Zeit auch intensivere Gefühle … Oscar-Regisseur Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood, Der seidene Faden) erzählt mit seiner turbulenten Coming-of-Age-Romanze nicht nur vom Erwachsenwerden, sondern entführt sein Publikum auf eine stimmungsvolle Zeitreise in die Siebziger.