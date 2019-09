Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Luc Besson

Luc Besson Darsteller: Jean Reno / Gary Oldman / Natalie Portman

Jean Reno / Gary Oldman / Natalie Portman Filmstart: 30.09.2019

Zum 25-jährigen Jubiläum kommen Auftragskiller Jean Reno und „Ziehtöchterlein“ Natalie Portman zurück in die Kinos!

Léon (Jean Reno) ist ein Profikiller, der in New York in Diensten der italienischen Mafia steht. Dabei erledigt er die schwierigsten Jobs, die ihm sein väterlicher Freund Tony (Danny Aiello) zuschanzt. Privat ist Léon ein Einzelgänger ohne Familie, der keinerlei Freundschaften pflegt. Sein einziger „Freund“ ist eine Topfpflanze, die er hingebungsvoll pflegt. In der Nachbarwohnung lebt die zwölfjährige Mathilda (Natalie Portman), deren Vater in Drogengeschäfte verwickelt ist. Als eines Tages korrupte DEA-Cops unter der Leitung des psychotischen Stansfield (Gary Oldman) auftauchen, wird’s unangenehm: Die Kerle richten Mathildas Familie eiskalt hin, just während sie einkaufen ist. Als das Mädchen zurückkehrt und merkt, was vorgeht, geht es schnurstracks auf Léons Tür zu und klopft. Der gewährt ihr nach kurzem Zögern Einlass. In der Folge lehrt er Mathilda, die auf Vergeltung sinnt, sein Handwerk. Und dafür bringt sie ihm Lesen und Schreiben bei … Regisseur Luc Besson (Nikita) gelang hier ein meisterlich inszenierter und gespielter Thriller um eine „unmögliche“ Freundschaft. Léon – Der Profi erweist sich zudem auch als einzigartige Gratwanderung zwischen explosiver Härte und Poesie.