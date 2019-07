Regie-Altmeister Pedro Almodóvar kehrt mit seinem persönlichsten Film zurück auf die Kinoleinwand. Mit dabei: Antonio Banderas als exzentrischer Filmemacher Salvador und Penélope Cruz als dessen am Rande des Nervenzusammenbruchs stehende Mutter.

Das Filmemachen ist das ganze Leben von Salvador Mallo (Antonio Banderas). Er hat sich hochgearbeitet: In den 1960er-Jahren siedelte seine Familie nach Valencia um, unter ärmlichen Verhältnissen. Nun, ein halbes Leben später, klopft das Alter bei Mallo an die Tür. Auch die Kunst läuft nicht mehr so wie früher. Je tiefer er in die Krise gerät, desto mehr werden Erinnerungen wach: an seine Mutter (Penélope Cruz), an das Erwachen der Sexualität, an Liebe und Trennung.