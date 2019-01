Le grand bal – Das Große Tanzfest

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Laetitia Carton

Regie: Laetitia Carton
Webseite: http://verleih.polyfilm.at/LeGrandBal/index.html

Filmstart: 04.01.2019

In einem kleinen französischen Dorf treffen sich jedes Jahr zweitausend Menschen, um gemeinsam sieben Tage und acht Nächte lang ausgelassen zu tanzen. Die Regisseurin Laetitia Carton hat nun eine faszinierende Doku über dieses außergewöhnliche Festival gedreht.

Mehrere Tage lang Tanzen: Jedes Jahr kommen Tausende von Leuten in einem kleinen französischen Dorf zusammen, um dies zu tun, das Leben zu feiern. Ununterbrochen wird hier Musik gemacht und sich dazu bewegt. Ekstase, Freude, Trauer, Erschöpfung – all dies kommt dabei zum Ausdruck. Liebe wird gefunden, verlorene Liebe verarbeitet. Der „große Ball“ im Ort Gennetines lockt Menschen aus ganz Europa an, die sich einmal im Jahr ganz dem Tanz hingeben.