Eine neue TV-Autorin (Mindy Kaling) soll frischen Wind in die eingerostete Sendung der Talkshow-Legende Katherine Newbury (Emma Thompson) bringen. Ob diese aber auch bereit ist, ihr Privatleben ins Scheinwerferlicht zu zerren?

Katherine (Emma Thompson) leitet seit 30 Jahren ihre Late-Night-Show und wird dafür vom Publikum verehrt. Was die Zuschauer jedoch nicht wissen: Hinter den Kulissen ist sie eine überhebliche Egomanin, die in ihrer Position keinen anderen weiblichen Mitarbeiterinnen eine Chance gibt. Um gegen ihren schlechten Ruf als „Frauenhasserin“ ankzukämpfen, muss also eine Quotenfrau her! Und die Wahl fällt ausgerechnet auf die unerfahrene Quereinsteigerin Molly (Mindy Kaling), die mit jugendlichem Charme frischen Wind in Katherines angestaubte Late-Night wehen soll …