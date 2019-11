Last Christmas

London verwandelt sich in der Weihnachtszeit in ein Meer aus Lichtern, aber Kate kann dies gar nicht genießen. Mit einem unbefriedigenden Job als Elfe in einem Weihnachtsladen hält sie sich gerade so über Wasser. Eines Tages tritt der gutaussehende Tom in ihr Leben. Er gibt nicht auf, bevor er die Mauern um ihr Herz durchbrochen hat. Tom hütet ein Geheimnis und Kate lernt, dass man Menschen manchmal einfach vertrauen muss.