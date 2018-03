Mati hat sich in ihrer Teenager-Welt auf dem Dorf bequem eingerichtet. Sie ist cool und angesehen in ihrer Clique, die sonst nur aus Jungs besteht. Da taucht plötzlich Paula auf. Mit ihrer lebendigen und offenen Art bringt sie Mati ganz durcheinander. Als ihr bester Freund ihr Avancen macht, ist Mati verstört. Und als es dann auch noch bei ihren ach so braven Eltern kriselt, gerät ihre Welt völlig aus den Fugen. Wo kann sie Halt finden?