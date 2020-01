Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ljubomir Stefanov

Filmstart: 20.11.2019

Die letzte weibliche Bienenhüterin Europas, Hatidze, schaut täglich nach ihren Bienen, pflegt zuhause ihre Mutter und verkauft auf dem Markt ihren Honig. Diese friedliche Routine wird jedoch gestört, als eine Imkerfamilie in ihr Gebiet eindringt. Die Imker halten sich nicht an die Regel, nur die Hälfte des Honigs zu nehmen und die andere Hälfte den Bienen zu überlassen. Hatidze will die Bienen retten und das Gleichgewicht wiederherstellen.