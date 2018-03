"L.A. Crash" wird anlässlich der Oscar-Prämierung zum besten Film in Österreich wieder aufgenommen. Rassismus in verschiedenen Schattierungen und Intensitäten ist das zentrale Thema im ersten Kinofilm von Drehbuchautor Paul Higgis.

36 Stunden in der Stadt der gefallenen Engel. Der ganz normale Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Es beginnt mit einem scheinbar harmlosen Auffahrunfall. Darin sind u.a. verwickelt: zwei junge schwarze Autodiebe, das Ehepaar, dem sie das Auto klauen, und die Polizisten Tom (Ryan Philippe) und Ryan (Matt Dillon), die ihren Rassismus an einem Ehepaar auslassen, das nach dem Unfall eigentlich auf ihre Hilfe hofft. Ein gedemütigter iranischer Ladenbesitzer kauft sich eine Waffe. Es ist kurz vor Weihnachten, aber in den endlosen Straßenschluchten leuchtet nirgends ein Stern. Keine Hoffnung. Nur ein fünfjähriges Mädchen wird von einer Fee mit einer kugelsicheren Weste beschützt. Los Angeles kann sehr kalt sein.



Regisseur Paul Haggis, der das Drehbuch für Clint Eastwoods vierfach oscarprämiertes Boxerdrama "Million Dollar Baby" geschrieben hat, entwirft in seinem hochkarätig besetzten Debütfilm das vielschichtige Panorama einer Metropole zwischen Hysterie und Depression. Ein gutes Dutzend Charaktere bevölkern dieses ambitionierte Asphaltdrama, namhafte Schauspieler wie Don Cheadle, Brendan Fraser, oder Jennifer Esposito spielen sehr glaubwürdig Menschen am Rande der Verzweiflung. Besonders Sandra Bullock als zickige Juristengattin und Matt Dillon als verbitterter Polizist ragen aus der Vielfalt der einfühlsam gezeichneten Charaktere heraus.