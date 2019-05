Kinder unter Deck

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Bettina Henkel

Bettina Henkel Webseite: http://www.filmdelights.com/verleih/kinderunterdeck/

Die Kriege des 20. Jahrhunderts haben ihre Spuren hinterlassen. Etwa in Familien, die flüchten mussten. Vater und Tochter einer österreichischen Familie gehen auf Spurensuche: Ihre Vorfahren haben einst Lettland verlassen. Der Vater ist Psychoanalytiker und versucht, das Trauma zu fassen, denn auch in dieser Familie wurde das Leid verdrängt, da die Not groß war. Die jüngeren Generationen versuchen nun, die seelischen Wunden zu verarbeiten.