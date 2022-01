Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ozer Feyzioglu

Ozer Feyzioglu Darsteller: Ismail Hacioglu / Rahman Basel / Alayca Öztürk

Filmstart: 01.01.2022

Auf tragische Weise kreuzen sich die Lebenswege eines türkischen Jungen und eines Soldaten.

Nach einer wahren Geschichte: Eren (Rahman Besel) wird in eine mittellose Familie hinein geboren. In seiner Kindheit träumt er davon, später einmal als tapferer Soldat sein Land zu verteidigen. Zur gleichen Zeit dient Ferhat (Ismail Hacioglu) als Soldat in Ankara. Die Schicksalswege der beiden kreuzen sich, als Ferhat den Auftrag bekommt, das Dorf Macka von Terroristen zu befreien. Jenes Dorf, in dem auch Eren lebt – der mittlerweile zum Jugendlichen herangewachsen ist.