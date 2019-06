Nadja ist Dolmetscherin. Sie arbeitet für den Oligarchen Igor und kennt ihn in- und auswendig. Über sein Privatleben und seine illegalen Geschäfte weiß sie mehr, als sie möchte. Sein neustes Projekt ist völlig absurd: Er will sich auf einer Brücke in Wiens luxuriösem ersten Bezirk eine schicke Villa bauen lassen. Aber Nadja, ihre beste Freundin Vera und Babysitterin Teresa haben eigene Pläne, die sie mit Igors Vermögen verwirklichen wollen.