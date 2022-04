Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Seong-Hu Park

Filmstart: 29.03.2022

Mit „Jujutsu Kaisen 0“ kommt die Vorgeschichte der erfolgreichen Animeserie „Jujutsu Kaisen“ jetzt auch in die österreichischen Kinos.

„Jujutsu Kaisen 0“ [Trailer]

Jujutsu Kaisen 0 © Video: Crunchyroll Filmverleih





Inhaltsangabe von „Jujutsu Kaisen 0“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Als Kind musste Yuta Okkotsu mit ansehen, wie seine Freundin Rika Orimoto tödlich verunglückte. Seitdem sucht sie ihn als Fluch heim. Yuta wünscht sich sogar seinen eigenen Tod, bis ihn der stärkste Jujuzist, Satoru Gojo, an der städtischen Jujutsu-Akademie Tokyo aufnimmt. Mit neuem Lebensmut und seinen Mitschülern Maki Zen'in, Toge Inumaki und Panda will Yuta den Fluch endlich brechen. Sie müssen aber auch versuchen, den üblen Fluchmagier Suguru Geto aufzuhalten, der tausend Flüche auf Shinjuku und Kyoto entfesseln will, um alle einfachen Leute auszumerzen und ein Paradies für Jujuzisten zu kreieren …





Kritik zum Film „Jujutsu Kaisen 0“

Unter der Regie von Sunghoo Park kommt mit „Jujutsu Kaisen 0“ der Film zur gleichnamigen Animeserie endlich auch in die österreichischen Kinos. Wer nicht weiß, auf was er sich bei diesem Film einlässt: „X-Men“ trifft „The Ring“, gepaart mit Slapstick-artigem Humor und famos getricksten Actionsequenzen. Vorkenntnisse sind dabei übrigens nicht von Nöten, da es sich um eine Vorgeschichte des populären Anime bzw. dessen Manga-Buchvorlage handelt.