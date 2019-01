Joy kämpft als Prostituierte auf den Straßen Wiens ums Überleben. Sie kommt aus Nigeria, und will ihrer Tochter in Europa ein besseres Leben ermöglichen. Doch sie befindet sich in der Gewalt der Zuhälterin Madame. Die gibt Joy eines Tages einen besonderen Schützling in Obhut: Precious ist eine Teenagerin, auch aus Nigeria. Joy soll sie auf dem Strich anlernen. Doch Precious will ihr Schicksal als Sexarbeiterin nicht akzeptieren.