Einst war Johnny English der beste Agent Englands. Nun hat er einen bürgerlichen Beruf - er ist Lehrer. Doch dann droht eine Katastrophe: Ein Hacker hat alle Agenten enttarnt! Johnny muss die Kastanien aus dem Feuer holen. Die Spur führt nach Südfrankreich zu einer mysteriösen und wunderschönen Agentin. Für Johnny English kein Problem, wären da nicht seine veralteten Methoden und seine Tollpatschigkeit, die den Erfolg der Mission gefährden.