Vor 13 Jahren kam ein Horrorfilm in die amerikanischen Kinos, der das Genre nachhaltig beeinflussen sollte: "Saw", entstanden unter der Regie des Gruselexperten James Wan, spielte bei einem Budget von nur 1,2 Millionen Dollar (1,02 Mio. Euro) weltweit mehr als 100 Millionen Dollar ein. Sechs Fortsetzungen folgten; nun kommt der achte Teil "Jigsaw" in die Kinos.

Die Stadt ist übersät von grausam entstellten Leichen. Ein mysteriöser Serienmörder geht wieder um. Die Ermittlungen führen schnell zu einem alten Bekannten: John Kramer. Doch der Mann, der auch Jigsaw genannt wird, soll seit mehr als einem Jahrzehnt tot sein. Aber wer steckt dann hinter den Morden? Ist einer seiner Schüler zum Lehrer geworden und führt Jigsaws Erbe fort?