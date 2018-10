David kann es auch Jahre später nicht fassen, dass seine Frau Eva verschwunden ist. In einem Roman will er das Ganze verarbeiten. Dann erhält er einen Brief und ein Manuskript: Der Autor Germund Rein will, dass David sein neues Buch übersetzt. Rein hat sich zwischenzeitlich umgebracht. Bei der Übersetzungsarbeit entdeckt David Zusammenhänge mit seinem eigenen Leben, die ihn bald in den Wahnsinn treiben.