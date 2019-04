Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ulli Gladik

Inland begleitet drei FPÖ-Fans vor und nach der Nationalratswahl in Österreich: Eine Kellnerin, einen Arbeitslosen und einen kleinen Beamten. In roten Arbeiterfamilien sozialisiert, setzen sie jetzt ihre Hoffnungen auf die FPÖ. Alle drei haben großes Unbehagen gegenüber “den Ausländern”. Gleichzeitig sehnen sich nach einem besseren Leben für die „kleinen Leute”.

In den Wiener Arbeitsbezirken liegt der Ursprung der österreichischen Sozialdemokratischen Partei. Doch in den letzten Jahren verzeichnet die Partei genau in diesen Bezirken zunehmend Verluste. Viele Wähler wenden sich rechtspopulistischen Parteien zu. Der Film porträtiert drei Wiener. Er zeigt ihr Privatleben und ihren beruflichen Alltag. Sie gehen zu Wahlen und sprechen über ihre Ängste, ihre Zweifel und über ihre Gesinnungen.