Regie: Murat Ünal

Murat Ünal / Jennifer Bischof / Baris Simsek Filmstart: 13.06.2019

Schauspieler Alper (Murat Ünal) stellt fest, dass man es als Türke in Hollywood nicht leicht hat – außer man will Dönerverkäufer, Islamisten auf dem Weg zum nächsten Terroranschlag oder Drogendealer verkörpern.

Der erfolglose Schauspieler Alper (Murat Ünal) möchte endlich seinen Traum von einer Karriere in Hollywood verwirklichen und große Rollen beim an Land ziehen. Doch es gibt einen Haken: Die ihm angebotenen Figuren sind entweder Dönerverkäufer, Islamisten auf dem Weg zum nächsten Terroranschlag oder Drogendealer. Da kommt es ihm gerade recht, dass für ein kommendes Projekt ein Migrant aus der Arbeiterklasse gesucht wird, doch ein Türke soll es nicht sein. Warum es also nicht mal als Italiener versuchen? Gesagt, getan! Gemeinsam mit seinen Freunden Berkan (Ilkan Aydin) und Cem (Baris Simsek) tüftelt er aus, wie sich ein echter Italiener benimmt und wie er dafür am besten aussehen muss. Schließlich bekommt Alper den Job und im gleichem Atemzug die Chance, seiner Angebeteten Sophie (Jennifer Bischof) näherzukommen …