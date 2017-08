Abenteuer trifft Märchen: Sita und ihre Freunde wollen Herrn Franz retten

Herr Franz (Jeroen Spitzenberger) ist ein beliebter Lehrer. Doch als Sita (Yenthe Bos) ein Referat über ihre Lieblingstiere, die Frösche, halten will, reagiert Herr Franz abweisend und ungewöhnlich streng. Enttäuscht gibt sich das tierliebe Mädel damit aber nicht zufrieden und will wissen, was mit ihrem Klassenlehrer los ist. Schon bald entdeckt sie, dass er sich manchmal in einen Frosch verwandelt. Als ein neuer, strenger Direktor mit dem Namen Herr Storch (!) die Schule übernimmt, droht ihm das Karriereende. Doch seine Schüler setzen alles daran, sein Geheimnis zu bewahren und sein Leben zu retten. Denn nicht nur Lehrer Franz hat ein tierisches Geheimnis …

Kinderspaß mit Message!

Basierend auf dem 90er-Jahre-Kinderbuch ‚Das Geheimnis von Lehrer Frosch‘ des niederländischen Autors Paul van Loon bringt Regisseurin Anna van der Heide, auf Familienfilme abonniert, einen netten, witzigen Kinderspaß auf die Leinwand, der sich zwischen Märchen und Abenteuer bewegend mit Freundschaft, Anderssein, Toleranz und Eltern beschäftigt. Ohne erhobenen Zeigefinger. Gelungenes, (leider erst) zum Schluss hin Spannung aufnehmendes Abenteuer.