Vom Macher der ‚Step Up‘-Reihe und ‚Save the Last Dance‘: Amerikanische Hip-Hop-Tänzerin verliebt sich in einen Inder.

Natürlich sind Kellis Eltern dagegen. Eine junge Frau, die hauptberuflich tanzt – das hat doch keine Zukunft! Dass Kelli (Krystal Ellsworth) das Geld ihrer Eltern genommen hat und statt dem Jurastudium auf die Tanzakademie gegangen ist, war zugegeben ein Vertrauensbruch – und eigentlich will Kelli seit dem Tod ihres Bruders den Eltern keinen Kummer machen. Aber warum die beiden Kelli jetzt zwingen, gemeinsam nach Indien zur Hochzeit des Sohnes von Papas altem Geschäftspartner zu fahren, ist trotzdem nicht einzusehen. Schließlich hat Kelli demnächst einen wichtigen Recall mit ihrer Hip-Hop-Gruppe – es geht um den ersten ganz großen Auftritt. Was soll sie da auf einer kitschigen Bollywood-Hochzeit? Doch so eine indische Hochzeit besteht hauptsächlich aus Tanz, und da kommt Aseem (Amitash Pradhan) ins Spiel: Er und seine Freunde sind die Choreografen für den mehrtägigen opulenten Heiratsevent, aber eigentlich treten sie auch lieber in Clubs wie dem legendären Big Crazy in Mumbai auf. Und hier stellt sich heraus: Hip-Hop und Bollywood, das könnte gar nicht besser passen …

Kein Geringerer als Duane Adler (‚Step Up‘, ‚Save the Last Dance‘) sitzt hier im Regiestuhl. Hauptdarstellerin Krystal Ellsworth ist seit zehn Jahren Profi-Tänzerin, und Newcomer Amitash Pradhan wurde vom indischen Superstar Dhanush entdeckt. Für den Soundtrack sorgt die indische Singer-Songwriterin Gingger Shankar.