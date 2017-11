Damals, in den Achtzigern, da war Harri Pinter noch ein berüchtigter Eishockey-Ausputzer. Heute lebt er beschaulich als Fahrlehrer mit seiner Freundin Ines zusammen. Als er diese im Bett mit einem Professor erwischt, gerät der egozentrische Harri in die Krise. Beim Eishockey wird er als Trainer suspendiert, seine Freunde lassen ihn im Stich. Was wird nun aus dem ach so harten Kerl? Harri will Ines zurück, und dazu muss er sich ändern.