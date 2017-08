Diane Keaton schwimmt nach dem Tod ihres Mannes in einem Meer von Schulden. Im vornehmen Hampstead lernt sie den Obdachlosen Brendan Gleeson kennen und akzeptiert, dass sie es vergelichsweise gut erwischt hat.

Schon seit Jahren lebt die flippige Amerikanerin Emily (Diane Keaton) in London - im noblen Stadtteil Hampstead ist es fast wie in New York. Allerdings fühlt sich die Alt-Achtundsechzigerin zunehmend unwohl zwischen all den snobistischen Finanzwelt-Aufsteigern, die sich hier niedergelassen haben. Allianz. Eines Tages wird sie zufällig Zeuge, wie ein Schlägertrupp auf den alten Donald (Brendan Gleeson) losgeht, der seit Jahren eine selbstgebaute Hütte im noblen Park bewohnt. Er soll wegen einer Spekulation vertrieben werden - und prompt stellt sich Emily an seine Seite, um ihn bei seinem Kampf um die Unterkunft zu unterstützen …

Eine nette Romanze zwischen zwei schrulligen Senioren, das ist ja schon mal prinzipiell was anderes als die üblichen Teenie-Love-Storys. Und die Chemie zwischen dem raubeinigen Gleeson und der wie immer leicht verhuscht wirkenden Diane Keaton passt ebenfalls, dazu kommt eine Portion Sozialkritik -fertig sind eineinhalb freundliche Kinostunden, die noch dazu lose auf einer wahren Geschichte beruhen.