Michael Myers ist nach 40 Jahren aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Serienkiller hat nur eines im Sinn: Rache! Er will Laurie Strode und ihre Familie umbringen. Laurie entkam ihm damals bei seiner Mordserie nur knapp. Und so macht der Killer mit der weißen Maske an Halloween die Heimatstadt der Strodes erneut unsicher. Doch Laurie hat schon auf ihn gewartet: Sie will ihm endgültig den Garaus machen. Wieder wird es ein blutiges Halloween geben.