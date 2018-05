Hagazussa - Der Hexenfluch

Im 15. Jahrhundert wächst Albrun in einem Dorf in den Alpen weitgehend isoliert heran. Ihre Mutter ist verstorben, sie selber als Hexe verschrien. Doch sie hat ihren Platz in der Gemeinschaft, gründet eine Familie. Trotzdem leidet sie unter Albträumen und spürt, wie eine dunkle Macht aus den Wäldern immer näher kommt. Immer weiter steigert sie sich in ihre grausigen Visionen hinein. Bis sich am Ende ihre dunkle Seite Bahn bricht.