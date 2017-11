Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Filip Antoni Malinowski

Filip Antoni Malinowski Webseite: http://guardians-of-the-earth.net/

2015 wurde in Paris ein bahnbrechendes Abkommen zum Klimaschutz geschlossen. Die Industriestaaten und Staaten, die mit fossilen Brennstoffen handeln, blockierten die Verhandlungen lange. Die Dokumentation lässt fünf Beteiligte zu Wort kommen, die an den Verhandlungen teilnahmen. Was für ein Kampf um Ressourcen und Macht tobt hinter den Kulissen der Vereinten Nationen? Und: Kann der Vertrag die Erde retten?