Gruß vom Krampus

Regie: Gabriele Neudecker

Gabriele Neudecker Webseite: https://thimfilm.at/filmdetail/krampus

In Österreich gehen die Geister um! - Krampus, Percht, Hex und Habergeiß erfreuen sich bei der Jugend wieder steigender Beliebtheit. Die alten Winterbräuche, bei denen junge Leute in Kostüme und Rollen der Dämonen schlüpfen, sind wieder im Kommen. Die Dokumentation beleuchtet den Hintergrund von Krampus und Co. und zeigt, wie heute die Geisteraufmärsche zelebriert werden. Und dass das maskierte Über-die-Stränge-Schlagen durchaus seinen Sinn hat.