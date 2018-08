Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon

Über den Wolken geht es Schorsch richtig gut. Unten auf dem Boden läuft es für den Hobby-Piloten nicht so richtig rund. Seine Ehe ödet ihn an, die Kunden zahlen dem Gärtner die Rechnungen nicht. Also hebt er mit seinem Doppeldecker gerne mal ab. Als das Finanzamt das Flugzeug pfänden will, flieht Schorsch mit der Maschine. Er will ans Nordkap. Unterwegs liest er die blinde Passagierin Hannah auf, die ihm eine Lektion in Sachen Leben erteilt.