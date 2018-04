Harold Soyinka will das Geschäft seines Lebens abschließen: Er soll eine Pharmarezeptur in ein mexikanisches Labor bringen. Es handelt sich um das Rezept für eine neue Marihuana-Pille, die Milliarden-Gewinne verspricht. Das kann den Drogen-Kartellen nicht gefallen. Sie kidnappen den unbescholtenen Harold und fordern ein Lösegeld. Seine Firma heuert einen Agenten an, um ihn zu befreien. Die Gegner kämpfen mit harten Bandagen um Harold.