Grenzenlos - Submergence

In der Literaturverfilmung des deutschen Regisseurs Wim Wenders (‚Paris, Texas‘) wird ein Liebespaar durch zwei schicksalsschwere Missionen getrennt. Während James McAvoy in der somalischen Wüste zum Gefangenen von Dschihadisten wird, taucht Alicia Vikander in die Tiefen des Ozeans ab.

James More (James McAvoy) wird von Dschihadisten festgehalten. Der Ingenieur aus England sollte in Somalia die Wasserversorgung verbessern helfen. Am anderen Ende der Welt, in der Arktis, wartet Danielle Flinders (Alicia Vikander) vergeblich auf ein Zeichen von ihrem Geliebten. Sie arbeitet an einem Projekt im Eismeer. Die Liebenden erinnern sich an den romantischen Beginn ihrer Beziehung ein Jahr zuvor in Paris, ihre Wünsche und Träume. Werden sie sich jemals wiedersehen?