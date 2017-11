Constantine ist ein Soziopath, der mit seinem Bruder Banken ausraubt. Eines Tages wird Constantines Bruder geschnappt. Nun muss der Möchtegern-Gangster zeigen, was er kann: Er versucht in einer einzigen Nacht das Geld für die Kaution zusammenzubringen. Dazu stellt er die Unterwelt New Yorks auf den Kopf, wobei er immer am Rande des eigenen Zusammenbruchs steht. Kann Constantine die Situation unter Kontrolle bringen?