Christine Nöstlingers zeitlosen Kinderbuchklassiker (die Buchreihe erschien von 1984 bis 2011) gibt es endlich auch als Film für die ganze Familie.

„Geschichten vom Franz“ [Trailer]

Geschichten vom Franz © Video: Wild Bunch Germany





Inhaltsangabe von „Geschichten vom Franz“ (2022) – worum es in dem Film geht?

Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend muss man vor allem eines sein: erwachsen. Franz Fröstl (Jossi Jantschitsch) ist neun Jahre alt, geht in Wien in die Schule und er weiß: als Kind hat man es nicht leicht! Erstens ist er kleiner als die anderen Kinder und zweitens wird seine Stimme ganz hoch und piepsig, wenn er sich aufregt. Zu den Cool Kids zählt man so definitiv nicht. Das muss man auch gar nicht, trösten seine Mama (Ursula Strauss) und sein Papa (Simon Schwarz). Aber haben Eltern eine Ahnung, wie es so ist, in der Klasse ununterbrochen gehänselt zu werden? Wenn es einem vorm strengen Lehrer Zickzack (Rainer Egger) die Stimme verschlägt?

Die „Franz-Geschichten“: ein Kulturgut aus Österreich!

Immerhin: Gegen die kontrollierende Nachbars-Fuchtel Frau Berger (Maria Bill) stehen sie geschlossen hinter ihm. Aber manchmal muss man sich eben selbst zu helfen wissen. Als Franz im Internet das 10-Schritte-Programm von Influencer Hank Haberer (Philipp Dornauer) entdeckt, scheint die Lösung gefunden: Man muss nur trainiert sein, weniger lieb, sein Ding durchziehen, und schon wird man ein echter Kerl! Doch Franz’ beste Freundin, die kluge Gabi (Nora Reidinger) und sein Schulfreund Eberhard (Leo Wacha) wissen längst: Es braucht gar keinen neuen Franz, denn so wie er ist, ist er großartig genug …





Kritik zum Film „Geschichten vom Franz“

Die „Franz-Geschichten“ von Christine Nöstlinger kann man bedenkenlos zum österreichischen Kulturgut zählen. Unzählige Kinder haben mit ihren Büchern lesen gelernt, und mit dem kleinen Franz mitgefiebert, wenn ihm wieder einmal seine Piepsstimme durchging. Dass sich Alltagsprobleme von Kindern auch mit der Zeit bewegen, verdeutlicht u. a. die Influencer-Thematik, die auch in diesem Film angeschnitten wird. Egal ob Jung oder Alt, belesener „Franz“-Auskenner oder Buchverweigerer, bei „Geschichten vom Franz“ fühlt man sich sofort heimisch und pudelwohl. Ein Vergnügen für die ganze Familie!