Der Film "Geostorm" klingt zunächst wie eine schöne Utopie: Weil die Erde von immer mehr Naturkatastrophen bedroht war, hatten sich die Regierungschefs der Welt geeinigt und ein Netz von Satelliten geschaffen, das das Weltklima überwachen soll.

Doch dann kommt es, wie in einem Actionfilm meist - etwas ist schiefgelaufen. Das System, das die Erde schützen sollte, greift diese plötzlich an. Ein weltweiter Geostorm droht die Menschheit auszulöschen. In den Hauptrollen sind Gerard Butler, Ed Harris und Andy Garcia zu sehen.