Geheimnis eines Lebens

Im Jahr 2000 wird Joan Stanley im Alter von 87 vom MI5 festgenommen. Ihr wird vorgeworfen Geheimnisse an die Russen verraten zu haben. Ihre Geschichte beginnt 1938, als die junge Joan Physik in Cambridge studiert. Sie verliebt sich in den manipulativen Kommunisten Leo. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie für ein geheimes Nuklear-Forschungsprojekt. Joan muss sich entschieden, ob sie ihr Land und ihre Liebe für den Frieden verraten kann.