Es ist das gefährlichste Vorhaben seines Lebens: Der Kletterer Alex Honnold will "El Capitan" besteigen, eine 975 Meter hohe Steilwand. Er versucht es ganz allein und ohne Hilfsmittel - "free solo" im Jargon. Doch wie besiegt man seine Angst, wenn man in der Wand hängt? Was sagen Honnolds Angehörigen dazu? Die Doku begleitet seine Tour de Force hautnah. Es geht um Risiko - und das unglaubliche Glücksgefühl nach bestandenen Herausforderungen.