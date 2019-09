Wie tritt man am Ende mit Würde ab? 90 Jahre ist Frau Stern nun alt, hat ganz viel er- und manches nur knapp überlebt. Und nun hat sie eigentlich genug von der Mühsal der Existenz und will sich, solange sie noch kann, selbst aus diesem Leben verabschieden. Aber die übereifrige Umwelt verhindert das dauernd ...

Nach neunzig Jahren soll endlich Schluss sein. Das beschließt Frau Stern, die als Jüdin die Nazis und sonst viele Tausend Zigaretten überlebte. Sie möchte aus dem Leben treten - doch das ist gar nicht so einfach. Immerzu wird sie im letzten Moment gerettet. Eine Waffe müsste her! Also hängt sie sich an ihre Enkelin Elli, die auch in Neukölln lebt. Doch die geht mit der Oma feiern, statt sie unter die Erde zu bringen: Einmal soll sie noch leben!